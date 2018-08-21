亞運棒球》寮國歷史性首戰 現場湧進大批南韓媒體

亞運資格賽是寮國首次參加的正式國際賽。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕今天對於寮國棒球發展歷史而言，絕對是值得紀念的一天，他們首度參加亞運棒球賽事，也是寮國歷史上首次投入正式國際賽，今天在GBK棒球場所進行的亞運資格賽，寮國雖以0:15敗給泰國，但至少已踏出關鍵的一步。

寮國棒球僅發展4年，主要是透過韓職出錢出人出力深耕，前SK飛龍總教練、退役名將李萬洙（現任寮國棒協副理事長）到當地指導教球多年，寮國棒球選手實力一點一滴累積進步，這次征戰亞運，寮國國家隊清一色都是韓籍教練帶隊，球員年齡介於17至23歲，陣容相當年輕。

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過去李萬洙受訪時曾表示，寮國境內沒有標準正式的棒球場，若沒有球場，想要在國際賽拿下歷史性的一勝難度很高，不過選手常找南韓業餘球隊進行交流賽，技術水平因此提升不少。

今天寮國對泰國之戰，寮國由南韓教練團領軍，現場也來了大批南韓電子和平面媒體來採訪，至少有十幾家韓媒到場，十分關注歷史一戰，現場洋溢濃濃「韓風」。無奈泰國棒球發展已久，整體實力比寮國高出不少，此役輕鬆獲勝。

值得一提的是，賽前李萬洙已放話，只要寮國能在亞運拿到一勝，他就會穿內褲繞場回饋球迷；只是此役寮國落敗，李萬洙暫時不用脫褲繞場了，明天寮國迎戰斯里蘭卡，若輸球只能打包回家。

亞運資格賽是寮國首次參加的正式國際賽。（特派記者羅志朋攝）

亞運資格賽是寮國首次參加的正式國際賽。（特派記者羅志朋攝）

今天現場湧進大批南韓電子和平面媒體來採訪，至少有十幾家韓媒到場。（特派記者羅志朋攝）