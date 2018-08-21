亞運羽球》周天成生涯首勝中國石宇奇 助台灣隊先馳得點

「台灣一哥」周天成以21：13、21：19氣走石宇奇，助台灣隊先馳得點。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣男子羽球隊今日在2018年雅加達巨港亞運團體賽4強出賽，對手為上屆銀牌中國隊，負責打頭陣的「台灣一哥」周天成以21：13、21：19氣走石宇奇，助隊先馳得點。

周天成今和中國第一男單、世界排名第2石宇奇過招，雙方過去3度交手，小天一勝未得。

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周天成今日在開局先取3分，但石宇奇絕非省油的燈，很快兩人就陷入你來我往，不過，小天在10：11落後之際，打出一波9：1攻勢，期間更連得6分，讓對手難以招架，先馳得點。

周天成次局仍與石宇奇你來我往，即使一度取得9：7領先，但石宇奇又連取5分，而小天隨後又扳平戰局，還取得19：16領先，而石宇奇又連拿2分，卻發生要命發球失誤，讓周天成取得2個賽末點，最終靠著對手再見失誤，收下勝利。周天成贏球後，還直接丟球拍並打出「昇龍拳」。他透露，希望自己能扮演好領頭羊的角色，隊友可以延續這股氣勢打出精采好球。

台灣男團接下來將由世界排名第10陳宏麟／王齊麟面對世界排名第2李俊慧／劉雨辰，尋求再次告捷。

「台灣一哥」周天成以21：13、21：19氣走石宇奇，助台灣隊先馳得點。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成贏球後相當振奮。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成贏球後相當振奮。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成贏球後相當振奮。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成。（特派記者林正堃攝）

「台灣一哥」周天成賽後與中國好手石宇奇握手致意。（特派記者林正堃攝）