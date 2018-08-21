亞運》小組賽最終戰大爆發！台灣隊狂進7球痛宰馬爾地夫

台灣女足確定晉級8強。（足協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女足今迎來小組賽最後一戰，碰上實力較弱的馬爾地夫，全隊毫不留情，上半場先踢進4球，下半場又追加3球，其中潘昕妤、卓莉萍皆梅開二度，包欣玄、李綉琴也有進球演出，終場以7：0大勝對手，確定晉級8強。

第6分鐘，旅外好手余秀菁率先操刀罰球破門，踢進本屆亞運第3球，第12分鐘潘昕妤攻進1球，且短短5分鐘內卓莉萍也有進球演出，隨後潘昕妤梅開二度，上半場結束，台灣隊取得4：0大幅領先。

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下半場，台灣隊攻勢仍未歇，替補上陣的包欣玄在第55分鐘攻進1球，第64分鐘李綉琴又追加1球，卓莉萍則在第74分鐘時，攻進此役第2球。

台灣隊此役控球率高達79%，全場29次射門、15次射正，馬爾地夫受制於我國的嚴防，全場只有1次射門、1射正。

台灣隊在小組賽取得2勝1負，確定闖進8強，將在24日晚間8：30和越南爭奪4強門票。

余秀菁認為，今天大家表現不錯，有把平常練習的發揮出來，希望能延續這股氣勢，「離我們設定的4強只差一步，下一場對越南，一定會全力以赴。」

台灣女足確定晉級8強。（足協提供）

余秀菁。（足協提供）

台灣女足確定晉級8強。（資料照，法新社）