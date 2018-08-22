MLB》慘！達比修有右手肘疲勞 本季報銷

2018/08/22 08:04

達比修有提前報銷，多家日媒以「今季絕望」報導。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今宣布重大傷情，日投達比修有因右肘傷勢，本季確定提前報銷，球團相當肯定達比修有努力回場的拚勁，盼達比修有能在明年開季健康回歸。

32歲的達比修有本季以6年約加盟小熊，卻因右臂肱三頭肌肌腱炎所苦，超過3個月未在大聯盟投球，前天在1A投復健賽只投1局，就因右肘痠痛提前退場，隔天接受球隊骨科醫師精密檢查。

MRI結果顯示，達比修有的右肘有壓力反應，並有右臂肱三頭肌拉傷，小熊總管艾普斯坦（Theo Epsteinn）解釋，壓力反應是疲勞型骨折的前兆，小聯盟投手Alec Mills有同樣問題，當時也是花了一些時間，才檢查出來。

「目前並無骨折。壓力性反應的狀況，大約需要6週來恢復休息，很不幸的，這將讓達比修有的2018年球季提前結束。」總管艾普斯坦說，透露壓力性反應可能從5月以來，就一直困擾著達比修有，造成他手臂疼痛的症狀持續存在。

總管艾普斯坦表示，對於達比修有受傷感到相當失望，但至少現在球團對於傷勢，有更進一步的明確瞭解。總教練梅登（Joe Maddon）對於達比修有的努力給予極高肯定，期盼達比修有能在明年開季第一天就健康回歸。

「他很努力想要熬過很多事，我們必須尊敬這點，今年一整年我都深信他有傷，我們現在能透過一些測試，為他安排更精確的處理，希望這能幫助他，明年開季第一天就建健康康。」總教練梅登說。

對於達比修有今年的折騰與掙扎，總教練梅登坦言相當心疼，強調球團會一直支持、幫助達比修有，「今年對他來說，是非常艱難的一年，不只是身體上，情感和心理可能也有點痛，我們都站在他這邊，我們希望他能好起來。」

總教練盼達比修有明年健康開季。（資料照，USA TODAY Sports）

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