MLB》怪力男重返邁阿密 全場起立歡呼場面動人（影音）

洋基隊史坦頓向觀眾揮手致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自2007年在選秀會上被馬林魚選走，生涯前8個球季都在馬林魚度過的明星重砲史坦頓（Giancarlo Stanton），今天是自去年季末被交易到洋基隊之後，第一次回到邁阿密出賽，全場球迷也都起立鼓掌致意，歡迎史坦頓回娘家。

史坦頓說：「我會好好享受這一切的，這個球場在我生命中有著重大的意義。」

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被問到是否會想念這個培育他多年的地方，他回答：「是的，即使是在休賽季或是回家的時候，我總是想念著邁阿密。」史坦頓說道，「我想念這個城市。回到這城市的一切都很酷。」

洋基總教練布恩：「我確信他是會被歡迎的。他也是馬林魚好長一段時間的門面，不過我想還是會有些噓聲。」

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，他對於史坦頓的離去並沒有任何不好的感覺，而史坦頓也同意。「我也了解他們當時和現在的處境，我只是很開心能回到這裡。」，史坦頓說。

去年洋基用了二壘手卡斯楚（Starlin Castro），兩個小聯盟球員投手古斯曼（Jorge Guzman）與德佛斯（Jose Devers），向馬林魚換來去年球季拿下生涯第一個MVP獎座的史坦頓。而目前兩名小聯盟球員分別在馬林魚新秀隊排第5和第12名。

第一次在這個球場以客場球員出賽，史坦頓在首次上場打擊時，擊出了一支一壘安打。