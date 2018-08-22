MLB》國民晉級機率剰1成 哈波：我不怕被交易

哈波對於被交易毫無畏懼。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕距離季後賽日漸遙遠的國民，今天透過讓渡程序送走2位強打，美媒直言國民本季已提前豎白旗投降，季後將成自由球員的看板球星哈波（Bryce Harper），也被放進可撤回的讓渡名單，但並未被交易。

近10戰苦吞7敗、連輸3個系列賽的國民，目前在國東排名第三，與第一的勇士已有7.5場勝差，前天以1：12慘輸馬林魚後，今天把墨菲（Daniel Murphy）送往小熊，並讓亞當斯（Matt Adams）回鍋紅雀，一天送走2名即戰力強打。

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根據《MLB Network》Jon Heyman情報，看板球星哈波也被放進可撤回的讓渡名單，道奇率先表態、但未談成。哈波季後將成自由球員，明星賽後表現回春，國民在731交易大限前宣布開放交易哈波，這次再將哈波談判桌，但哈波續留國民。

哈波今天受訪時表示，他對於被交易毫無畏懼，知道球隊現在落後7.5場勝差，會奮鬥到最後。《華盛頓郵報》指出，野手雷諾茲（Mark Reynolds）、捕手威特斯（Matt Wieters）和先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez），也被放入可撤回的讓渡名單。

國民今日送走墨菲和亞當斯。（資料照，USA TODAY Sports）

《ESPN》資深作家Eddie Matz認為，儘管國民總管瑞佐（Mike Rizzo）不願承認，但種種作為都顯示，國民本季已提前投降，不僅大動作出清球員，球隊股東Mark D. Lerner今天登報寫給國民球迷的信，也透露弦外之音。

Mark D. Lerner在信中強調，自己很相信國民隊，也樂見國民全隊能健康打完這季，但現在到了必須做決定的時候，球隊必須升級陣容，為來季和日後做準備，相信總管瑞佐季後會相當忙碌，確保球隊找齊戰力，明年強勢東山再起。

Eddie Matz點出，國民股東在信中用了「下季」，而不是本季，已經說明一切，認為國民本季晉級季後賽的可能性，雖然不是零，但現況相當危急，引述《FanGraphs》數據，預測國民本季晉級季後賽為12.2％。

國民送走2大戰力後，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）今天賽前受訪，被問到如何因應，他表示並不認為，自己有需要特別跟球員說什麼，「他們都知道，我們打球是為了什麼，他們也竭盡全力、毫無保留。今天是場大比賽，他們火力全開，準備今天上場比賽。」

道奇出手爭取，哈波仍續留國民。（資料照，USA TODAY Sports）