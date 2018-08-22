MLB》洋基「傷」腦筋！ 主力游擊手也進傷兵名單

洋基游擊手葛瑞戈爾斯進傷兵名單。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天再添一員傷兵，游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）因左腳腳跟瘀傷，被放入10日傷兵名單，洋基從3A召回野手維特（Luke Voit）支援，盼望葛瑞戈爾斯能盡快歸隊。

洋基目前傷兵滿營，主力賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）都在傷兵名單，今天葛瑞戈爾斯也成傷兵，3人本季合掃62轟，佔全隊3成產量。進攻重擔由史坦頓（Giancarlo Stanton）苦撐，雖有左腿腿後肌緊繃問題，仍繼續上陣。

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葛瑞戈爾斯前天對藍鳥跑出內野安打，卻與對方一壘手發生碰撞，造成左腳腳跟瘀傷，目前腫脹未消，但已逐漸好轉。今天被放入10日傷兵名單，球團希望葛瑞戈爾斯只是短暫缺陣，會持續追蹤傷況，安排歸隊時間表。

因應葛瑞戈爾斯受傷，總教練布恩（Aaron Boone）讓菜鳥托瑞斯（Gleyber Torres）回鍋游擊，沃克（Neil Walker）守二壘，本季扛指定打擊的史坦頓先發守右外野，托瑞耶斯（Ronald Torreyes）則在板凳待命。

總教練布恩形容，葛瑞戈爾斯在球隊的定位就像四分衛，不論攻守都是要角，此次缺陣勢必讓球隊相當想念，但他相信球隊能有人適時挺身而出，補上葛瑞戈爾斯留下的空缺，洋基目前排名美東第二，與龍頭紅襪已有9場勝差，美聯外卡則排第一，領先3.5場勝差。

至於葛瑞戈爾斯何時能歸隊，總教練布恩表示目前尚無確切時間表，得看接下來幾天的傷勢狀況，才能做後續安排，「他今天已經比昨天好，去了球場做上半身的訓練，目前就是讓他盡快消腫，已經好很多了。」

因應近日球隊傷情不斷，總教練布恩在調度上做了許多嘗試，對於結果感到滿意，肯定球員好表現。桑契斯預計本週開始小聯盟復健賽，賈吉手傷不確定何時回歸，先發沙巴西亞（CC Sabathia）也在傷兵名單，本週有可能復出。

洋基打擊重擔落在史坦頓肩上。（法新社）