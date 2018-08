NBA》明年將打三對三？ 布萊恩經紀公司出面闢謠

布萊恩。(擷取自USA Today)

〔體育中心/綜合報導〕近日外界盛傳湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)有望參加下一季BIG3籃球大賽,此消息一出立刻引來外界討論,不過稍早布萊恩透過經紀公司表示,明年自己仍然「沒有參加大賽的意願。」

前幾日BIG3聯合創辦人Jeff Kwatinetz受訪時才表示,自己透過可靠的消息指出,「明年布萊恩將會參加BIG3大賽」當時這段話被許多媒體轉發,並引來球迷熱烈討論;布萊恩本人也未對此做出回應;直到稍早,布萊恩才由經紀公司出面闢謠,「請大家放棄布萊恩參加比賽的想法,明年他仍然不會參加BIG3大賽。」

請繼續往下閱讀...

布萊恩於1996年以首輪第13順位被黃蜂隊選中,生涯共入選11次NBA最佳陣容、擁有5枚總冠軍戒指,於2016年球季結束後正式退役。

Forget that Kobe to the #BIG3 idea. Molly Carter, chief marketing officer of Kobe Inc., says he definitely is not playing next year.