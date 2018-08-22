MLB》買回棄將 亞當斯重返紅雀

紅雀隊交易來亞當斯。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊今天稍早從讓渡名單中撿走了目前效力國民隊，也曾跟著紅雀連續四年打進季後賽的老朋友一壘手亞當斯（Matt Adams），最後用現金跟國民隊完成交易。去年紅雀在季中將在陣中效力已久的亞當斯交易至勇士隊，而在休賽季時國民又簽下亞當斯，結果繞了一大圈之後亞當斯又再次回到紅雀隊陣中。

紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）表示：「我們並沒有非常積極的想要收購左打的球員，不過隨著近期球隊狀況漸入佳境的情況下，我們認為需要幫球隊做點加強，而亞當斯很適合我們。我們也對亞當斯相當熟悉，我們也很感謝他先前在隊上的付出。我想他能夠很快速的融入休息室中，給予我們球隊繼續向前行所需要的靈活性。」

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而王牌投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）同樣也將傷癒歸隊，不過會讓他先以牛棚投手的身分復出，預計今年可能不會回到輪值當中。近期剛上到大聯盟的韋斯頓（Patrick Wisdom）則被下放至3A。

亞當斯的回歸有望提升紅雀對右投手的攻擊能力。紅雀隊陣中右打者偏多，今年亞當斯有18支全壘打，對右投手的OPS（攻擊指數）達0.882，在紅雀對中都僅次於今年國聯MVP熱門卡本特（Matt Carpenter）。

目前紅雀隊戰績為69勝57敗，與費城人、洛磯隊都並列在外卡第二名的位置。