甲子園》金足農王牌燒臂演奇蹟 前中日總管讚：選秀首輪指名

秋田縣金足農王牌投手吉田輝星。（取自推特）





〔體育中心／綜合報導〕第100屆夏季甲子園決賽上演宛如漫畫般的戲碼，秋田縣「雜草軍團」金足農業高校對決國手雲集的名校大阪桐蔭，雖然沒有上演「小蝦米抗大鯨魚」的奇蹟，但拚戰精神已經感動全日本，尤其又以當家王牌吉田輝星燃燒小宇宙最令人印象深刻，而秋田出身的日本傳奇名將落合博滿也對他豎起大拇指，並稱他是心目中選秀首輪的最佳人選。

吉田輝星帶領金足農一路過關斬將，闖進甲子園決賽，吉田燃燒手臂，預賽和甲子園6戰合計投了1517球，其中在甲子園投了881球，寫下大會用球數史上第2多，僅次於2006年斎藤佑樹的948球，雖然在決賽氣力放盡，投5局失12分（自責分11分）退場，最終飲恨敗給大阪桐蔭高校，但對手監督西谷浩一也給他高度評價，稱讚他是本屆甲子園最強投手。

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吉田輝星最快球速達150公里，擁有滑球、指叉和卡特球多樣的變化球球種，並順利入選日本U-18代表隊，未來是否能挑戰職棒也引起熱議。

同樣出身秋田的前中日總管落合博滿受訪時表示，「就算最後一場被打爆，也無損我對他的評價，如果我還是監督的話，我會以第一指名挑他，他可是秋田縣難得一見的一流好手。」