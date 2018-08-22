MLB》巨人戰績倒數 鐵捕波西考慮提前關機

波西本季飽受右髖傷勢所擾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天以3：6不敵大都會，此役未上場的明星鐵捕波西（Buster Posey），賽後受訪時表示，目前正在與球團討論「本季提前關機、接受手術」的可能性，尚未做出最後決定。

昨天蹲滿13局的波西，今天沒有出賽，賽後證實自己正在考慮，是否要提前接受手術，為明年健康開季做準備。6度入選明星賽的波西，今年缺席華盛頓盛事，而是接受可體松注射，治療本季持續困擾他的右髖傷勢。

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波西今年5月底發現右髖不適，而且會影響場上表現，但仍持續出賽，明星賽前就已被告知，未來必須接受手術，修復髖部盂唇並移除骨刺，趁著明星賽假期接受注射治療，紓緩持續存在的不適感。

波西今天賽後表示，他正與球團、以及醫師討論提前開刀的可能性，但現在還沒有做決定，也沒有任何時間表，明天預定照常先發。鑒於髖部手術對蹲捕會有長期影響，記者詢問波西是否考慮彈性移防一壘，波西回答目前並無打算。

總教練波契（Bruce Bochy）受訪時也強調，目前一切都還在討論階段，但相信很快就會做出決定，「他今年一整年都在搏鬥，他一直以來都是個戰士，挺過傷勢、處理傷勢，但到了某個時間點，你必須得做些什麼，這就是我們目前正在談的。」

巨人目前戰績62勝65敗，在國聯西區排名倒數第2，與分區第一的響尾蛇有8場勝差，距離國聯外卡門檻，則有7.5場勝差，這也讓波西坦言，球隊目前的排名地位，讓是否提前關機動手術的決定更加困難。

波西本季出賽103場，打擊率3成06、上壘率3成75，但長打率是生涯新低的4成66，僅有5發全壘打，已連續43場未開轟。

是否提前關機動手術，巨人鐵捕波西陷入長考。（資料照，美聯社）