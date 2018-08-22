MLB》轟到自己都跪了！ 小熊瑞佐「五體投地」超狂全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕打線持續熄火的小熊，今天以1：2不敵老虎，全場唯一得到的一分，卻成為今天最火紅的話題焦點，人氣球星瑞佐（Mike Rizzo）開轟後意外打滑，造就一發史無前例的超狂全壘打。

作客海盜系列賽，連4場只靠陽春砲敲回全場唯一得分的小熊，今天轉戰老虎仍然找不到得分解答，前5局攻勢零星一分未得。6局上小熊進攻，人氣一壘手瑞佐率先上場打擊，面對老虎先發齊默曼（Jordan Zimmermann）。

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齊默曼第一球選擇丟曲球，但進壘點接近紅中，瑞佐出棒將球扛向右外野，腳步卻沒踩穩，揮棒完嚴重打滑，先是單膝跪地，接著雙手雙腳也著地，近乎五體投地跪在地上，模樣相當狼狽。

瑞佐開轟後意外打滑。（美聯社）

意外打滑跪地的瑞佐，先在地上把打擊頭盔扶正，才慢慢起身往一壘跑去，繞壘時還故作鎮定，回到休息室後終於笑出來。大聯盟推特笑說，瑞佐真是太有禮貌、太得體了。

賽後瑞佐笑說，都是因為打擊區太滑又太硬，他才會打滑，還說這樣的場地，會讓他無法發揮完整的打擊實力，但他還是做到了。「我下一個打席也打滑啦，那球是顆直球，我的後腳不知怎地，就滑出去了。」

大聯盟隨後剪輯了一段特別影片，把瑞佐今天開轟後打滑，各種角度的慢動作重播，和「單膝跪地開轟」招牌貝爾崔（Adrian Beltre）的精彩片段剪在一起，製成跪地開轟特輯。

瑞佐回休息室與隊友擊掌。（美聯社）