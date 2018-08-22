亞運》日本奪金部隊榮光不在 2020年東京奧運浮現隱憂？

里約奧運63公斤級金牌川井梨紗子，此次亞運參加62公斤級賽事以銅牌坐收。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本女子角力履履在國際大賽繳出亮眼成績，然而此次被寄予眾望的「金牌戰隊」在亞運卻是榮光不在，沒收下任何一面金牌，距離2020年東京奧運只剩2年，日媒指出，世界最強軍團可能因此產生不安要素。

日本女子角力上一屆仁川亞運拿了3面金牌，里約奧運更是一口氣拿了4金2銀的成績傲視全球，不過，此次亞運卻踢到鐵板，只有在50公斤和76公斤量級打進決賽，最終入江雪和皆川博恵都以銀牌作收，終結日本女子角力在近14年國際大賽都有金牌入帳的成績。

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伊調馨、吉田沙保里打造日本女子角力的黃金世代，本屆亞運面臨世代交替，雖有里約奧運63公斤級金牌川井梨紗子坐鎮，此次參加62公斤級的賽事也只以銅牌坐收，讓日本媒體開始擔心世界級女子部隊在2020年東京奧運的表現。

總教練笹山秀雄賽後表示，失利原因是因為這次選手沒能發揮實力，不過，也有知情人士透露，日本角力教父榮和人退出角力界，多少影響了這次選手的成績，「他們沒了榮和人領軍，就好像少了靈魂。」

榮和人今年被伊調馨指控利用職權騷擾選手，震撼日本體育圈，而榮和人也被迫離開日本角力界。