亞運》去公園找高人練武吧！ 孫家閎亞運失利不失志

孫家閎無緣太極獎牌，落寞離場。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運武術太極拳／太極劍項目，由長相清秀的孫家閎出征，首日太極拳奪得9.70分並列第二，可惜今在太極劍項目，最終使出「騰空飛躍單腳落」的招數時，出現致命失誤，只能拿下9.40分，無緣獎牌。

孫家閎說，「從小就立志要習武，有朝一日一定要拿金牌，現在心裡只想著回去要怎麼練習。」

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本屆金牌由中國陳洲理奪下，他正好是孫家閎的偶像，從小孫家閎就觀賞陳洲理的影片揣摩，如今與偶像同場競技，孫家閎感到很興奮，抱持著挑戰的心情參賽。

孫家閎幼時因李連杰的電影迷上武術，高中就離鄉背井到中國學習，從完全沒有武術底子到能輕鬆劈腿，做出高難度的動作，是同儕眼中的練武奇才。

孫家閎今在太極劍項目，出現致命失誤，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

回憶起在中國習武的日子，孫家閎感嘆，那邊真的是好手如雲。國中愛上武術後，內心常會想說，「那就去公園找高人練武吧！」

孫家閎幾乎到遍中國大江南北，他說，剛開始去很痛苦，底子差太多了。而且因為簽證的關係，三個月就要返國，然後再到另一個地方習武，才剛認識朋友，就被迫分離。

孫家閎很愛看武打片，曾經開玩笑的說，如果有朝一日沒有參加比賽，會考慮當演員，但絕對不要當替身，要當明星。但孫家閎仍解釋，「現階段內心只想著如何提升自己的實力，十年磨一劍，希望苦練十年之後有機會拿下金牌。」

孫家閎今在太極劍項目，出現致命失誤，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

孫家閎今在太極劍項目，出現致命失誤，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

孫家閎今在太極劍項目，出現致命失誤，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）

孫家閎今在太極劍項目，出現致命失誤，無緣獎牌。（特派記者陳志曲攝）