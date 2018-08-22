MLB》曾飆177公里火球 白襪大物初登板驚艷傳奇名投（影音）

白襪新秀寇派克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪潛力新秀寇派克（Michael Kopech）上聯盟首度先發對上雙城，雖然比賽因大雨攪局延遲近一小時，仍不減外界對他的關注，賽後就連傳奇強投萊恩（Nolan Ryan）都對寇派克的初登板表現讚譽有加。

寇派克以飆速火球聞名，在小聯盟曾飆出105英哩（約169公里）的驚人球速，甚至傳出在訓練時上演110英哩（約177公里）的極速傳說，雖然用的並非正式比賽用球，數據僅供參考，但這次被拉上大聯盟，外界都相當期待他的表現，先發時間敲定後隨即拉抬白襪主場的票房，據悉，還因此多賣了近9000張的門票，球迷無非是為了目睹這位百大新秀排第13的大物風采。

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寇派克大聯盟初登板，面對雙城開路先鋒茂爾（Joe Mauer）第一顆就投出96.2英哩（約154.8公里）的速球，寇派克雖首局就面臨無人出局、一二壘有人的危機，但他隨即穩住陣腳，用滑球三振第四棒沙諾（Miguel Sano），現場球迷紛紛為他的生涯首K獻上歡呼聲。

總計寇派克先發2局被敲3安無失分，還送出4次三振，52球有40顆速球，最快來到98.3英哩（約158公里）、均速則為96.8英哩（約155.8公里），寇派克大聯盟初登板的讓傳奇名投萊恩大讚，「我很開心看到他投球的樣子，他投球時十分沉著冷靜，我覺得他的第一場先發相當讓人驚艷。」

「我對他的速球控球能力印象十分深刻，他能夠將球控制在內角。」萊恩說，「當然，他的曲球也會慢慢進步，同時還得加強他的變速球。」

白襪在主場終以2：5不敵雙城，柯維（Dylan Covey）後援2.2局被敲2安失2分承擔敗投。





（影片來源：MLB官網）