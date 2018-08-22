MLB》國聯生死大亂鬥 紅雀登上外卡第一（影音）

紅雀隊歐祖納今天轟出兩分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀與道奇兩隊目前都是激烈競爭國聯外卡榜的球隊，雙方系列賽第二戰結束，紅雀以5：2打敗道奇，收下二連勝。

這場比賽紅雀啟用三名先發投手，擔任本場先發的龐瑟迪里昂（Daniel Poncedeleon）、威佛（Luke Weaver）以及剛傷癒歸隊的王牌馬丁尼茲（Carlos Martinez），這也是馬丁尼茲自2015年後首度以後援身分出賽，三人率領紅雀共5任投手整場僅丟掉2分。

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本場勝利打點是莫里納（Yadier Molina）於三局上半從道奇隊先發柳賢振手上擊出的右外野方向兩分打點全壘打，而第四棒的歐祖納（Marcell Ozuna）也從道奇後援手上擊出兩分砲，為球隊增添保險分。

這場比賽道奇隊攻勢串連受阻，全場9支安打、4次保送都優於紅雀隊的7支安打、2次保送，無奈全場留下團隊10個殘壘。僅靠著普伊格（Yasiel Puig）滿壘時挨了一記觸身球和馬查多（Manny Machado）的陽春全壘打得到2分。

紅雀隊二壘手王寇頓（Kolten Wong）還在最後半局上演精彩美技，飛撲攔下即將穿越的滾地球後，再從游擊區即時傳向一壘，刺殺打者透納（Justin Turner），最後終結者諾里斯（Bud Norris）也順利關門成功。

這場紅雀贏球，加上同日釀酒人、費城人、洛磯隊都輸球，紅雀站上外卡第一的位置，領先第二名的釀酒人半場勝差，費城人、洛磯隊則並列在釀酒人後。目前紅雀隊已經連續贏下8個系列賽。