MLB》6支雙殺打破隊史紀錄 太空人照贏水手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今作客水手全力求勝，雖打出6支雙殺打糗寫隊史紀錄，但初登大聯盟的Framber Valdez中繼4.1局無責失，瑞迪克（Josh Reddick）擊出超前陽春砲，終場以3：2險勝水手，與運動家續列分區第一。

太空人今天得點圈打擊6支1，全場6支雙殺打破另類隊史紀錄，3局上靠犧牲打破蛋，攻守交換後，捕手史塔西（Max Stassi）滿壘捕逸，被水手追平，4局上瑞迪克敲超前陽春砲，6局上古利爾（Yulieski Gurriel）敲安再下一城。

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牛棚投手皮考克（Brad Peacock）今天登板，成為太空人隊本季第6位有先發紀錄的投手，自2003年後水手隊後，再有球隊於只用5名先發完成125場例行賽，去年季後賽後不曾再先發的皮考克，今天用36球投1.2局，送出2K無失分。

Framber Valdez大聯盟初登板，中繼4.1局無責失摘勝。（法新社）

瑞迪克擊出超前陽春砲。（法新社）

今天剛報到的菜鳥Framber Valdez接替，大聯盟生涯初登板表現精彩，中繼4.1局送出4次三振，因捕手捕逸失掉1分非責失，歐蘇納（Roberto Osuna）8局下登板，單局挨3安被水手追成2：3，歐蘇納連續飆K止血，9局下朗登（Hector Rondon）接手，讓對手三上三下俐落關門。

美媒報導總教練辛奇（A.J. Hinch）已宣布，本季剩餘比賽將由歐蘇納擔任終結者，已與朗登完成溝通，讓他改當7、8局的佈局投手。明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）今天離開傷兵名單，歸隊首戰3支0有1保送。

雖然太空人今天贏球，但同區的運動家也以6：0完封遊騎兵，兩隊目前戰績同為76勝50敗，並列美西第一。相較太空人近10戰僅拿3勝，運動家衝出8勝2敗，目前二連勝。

艾圖維歸隊重返先發。（法新社）

太空人今天贏球，仍與運動家並列美西第一。（美聯社）