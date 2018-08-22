NBA》聖城是永遠的家！ 帕克將以馬刺球員身份退休

帕克承諾將以馬刺球員身份退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟至今僅4位球員，生涯效力同一支球隊15年後，轉戰另一支隊伍，36歲的「法國小跑車」T.帕克（Tony Parker），將成為史上第5人，但他很確定自己會以馬刺球員的身份退休。

從19歲開始為球隊效力，T.帕克在馬刺一待就是17年，下季確定2年約轉戰黃蜂後，T.帕克透過《球員論壇》刊登了一封長信，感謝馬刺球團與球迷多年支持，感性暫別聖安東尼奧，喊話聖城是他永遠的家。

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近日T.帕克接受訪問，被問到未來是否有可能以馬刺球員的身份退休，就像日前皮爾斯（Paul Pierce）轉戰快艇，最後與老東家塞爾提克簽一日合約，以綠衫軍之姿光榮退休，T.帕克明確回應：「會，我會以馬刺球員身份退休。」

T.帕克離隊後，馬刺將由D.穆雷（Dejounte Murray）擔任先發控衛，目前尚不確定T.帕克是否會比照皮爾斯的方式，簽一日合約在馬刺退休，未來若馬刺有意願、陣容也有調度空間，讓T.帕克回鍋打替補，擇期退休也是可能做法。

NBA聯盟史上，生涯效力同一支球隊15年後，轉戰另一支隊伍的4位球員，分別為馬龍（Karl Malone）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、尤英（Patrick Ewing）和皮爾斯。

帕克與馬刺感情深厚。（資料照，法新社）