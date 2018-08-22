MiLB》張家兄弟單場都繳雙安 張進德灌進3打點

張進德單場4支2、3打點。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟今天共有5人出賽，張家兄弟張育成和張進德，單場都繳出雙安表現，而效力紅襪3A的林子偉則是3打數繳白卷，僅靠著保送上壘，無緣連三戰敲安。

在印地安人3A打拚的張育成，今天面對海盜3A，擔任第6棒游擊手，首打席和第三打席都敲出安打，單場3打數2安打，另有2次四壞球保送，打擊率上升至0.249，印地安人終場以4：3贏球。

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海盜2A捕手張進德今天面對大都會2A，擔任第5棒，首打席在二三壘有人，適時敲出帶有2分打點的右外野安打，連2戰敲安，雖然2、3打席都擊出滾地球出局，但8局上二壘有人適時敲安，打回球隊第6分，海盜2A終場以9：2贏球。

張進德單場4支2，打回3分打點，打擊率升至0.292。

紅襪3A今與雙城3A進行雙重賽，林子偉在午場先發，扛第一棒游擊手，3打數無安打，打擊率降至0.298，紅襪終場也以3：6輸球。

效力教士短期1A的宋文華今天後援2局被敲3支安打失2分，挨了一發陽春砲，防禦率飆漲10.69。

光芒3A右投胡智為今天對上勇士3A，只用76顆球完成5局投球，雖然被敲出含2發全壘打在內的6支安打，還有1次保送，但也送出7K，只失2分，所屬球隊以4：2拿下勝利，胡智為獲得本季第5勝，也是先發2連勝。