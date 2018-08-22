亞運》奧運無複合弓 台教頭憂亞運後培訓計畫中斷

複合弓女將陳怡瑄（右1），今天在女團排名賽射下706分破大會紀錄。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運今天進行複合弓男、女團排名賽，早上台灣複合弓女團以總分2085分排第三，其中陳怡瑄射下706分破大會紀錄高居第一，總教練林政賢表示，複合弓男、女團拿牌機率高，目標是奪金。

亞運複合弓女團由陳怡瑄、黃逸柔、林明靜和陳麗如組軍，今天除陳怡瑄706分破大會紀錄，陳麗如690分名列第10，林明靜、黃逸柔分別以689分、687分排名第12、13。

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值得一提的是，今年5月世界盃射箭賽土耳其站，陳怡瑄、林明靜和陳麗如所組成的複合弓女團，一路過關斬獎，拿到台灣隊史首面複合弓女團金牌，其中金牌戰對印度陳怡瑄8射全數10分箭，表現完美，扮演摘金要角；去年世大運陳怡瑄拿一銀一銅。

林政賢說，今天陳怡瑄表現得很好，也打破過去個人最佳成績703分，狀況一直維持得不錯，其他3位選手可能受到天氣影響，實力應該可以發揮得更好一點才是。

2018年雅加達-巨港亞運今天進行複合弓男、女團排名賽。（特派記者羅志朋攝）

複合弓男、女團是台灣代表隊奪牌熱門，林政賢認為，這幾年持續進步，聘請外籍教練透納（Robert Turner），對於選手技術和心態都有很大提升，透納訓練多樣化，和亞洲教練一板一眼訓教法相較很不一樣，可以讓選手有不同的訓練課表。

亞運設複合弓項目，但奧運沒有，只有反曲弓，林政賢說，「台灣複合弓項目成績好不容易提升了，可以跟世界強國並列，如果說亞運結束後沒有培訓複合弓，會是很可惜的事，希望政府能更重視。」