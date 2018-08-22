中職Live》林哲瑄、范國宸連續敲安 獅 0：1 悍將

2018/08/22 20:03

球隊

1

2

3

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8

9

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H

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統一

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0

0

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悍將

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1

4

0

第五局

五局上，陳鏞基擊出穿越安打，唐肇廷與高國慶連續遭到三振，隨後陳鏞基成功盜上二壘，下一棒陳重羽保送上壘，但朱元勤三振出局。

林哲瑄跑回悍將第一分。（記者劉信德攝）

林哲瑄擊出安打，奮力跑壘。（記者劉信德攝）

第四局

四局下，林哲瑄敲出二壘安打，緊接著范國宸再補上安打，但高孝儀擊出外野飛球出局，沒有打點。下一棒林宥穎擊出外野高飛犧牲打，富邦悍將取得領先。隨後范國宸盜上二壘，但李宗賢無法打回分數。

四局上，一出局後吳桀睿擊出二壘安打，但郭阜林與鄧志偉無法打回分數。

第三局

三局下，二出局後高國輝獲得保送，但下一棒蔣智賢再度遭到三振。

三局上，一出局後陳重羽擊出中線安打，但隨後盜壘失敗。下一棒朱元勤滾地球出局。

知念広弥首局飆3K。（記者劉信德攝）

第二局

二局下，范國宸率先擊出安打，高孝儀犧牲短打，范國宸上到二壘。下一棒林宥穎遭到三振，李宗賢也無法建功。

二局上，鄧志偉擊出滾地球出局，陳鏞基擊出二壘滾地球出局，唐肇廷擊出外野飛球出局。

王正棠首打席遭三振。（記者劉信德攝）

第一局

一局下，陳品捷率先敲安，下一棒一軍首打席的王正棠遭到三振，高國輝獲得保送，但蔣智賢、林哲瑄皆遭到三振。

一局上，首名打者陳傑憲滾地球出局，吳桀睿擊出中外野飛球出局，下一棒郭阜林遭到三振。

日籍左投知念広弥初登板。（記者劉信德攝）

悍將洋投伍鐸。（記者劉信德攝）

賽前

獅隊今天派出日籍左投知念広弥初登板，知念広弥的二軍成績為5勝1敗，被打擊率僅0.233，今日一軍初登板的表現值得期待。悍將則推出洋投伍鐸主投，伍鐸今年對戰統一先發7場，成績2勝5敗。上一場對戰僅投3.2局，被陳傑憲擊出全壘打，失掉7分，今天必須小心面對。

先發打線

統一獅

棒次

富邦悍將

陳傑憲  SS

1

陳品捷  LF

吳桀睿  2B

2

王正棠  2B

郭阜林  LF

3

高國輝  DH

鄧志偉  1B

4

蔣智賢  3B

陳鏞基  3B

5

林哲瑄  CF

唐肇廷  CF

6

范國宸  1B

高國慶  DH

7

高孝儀   RF

陳重羽  C

8

林宥穎  C

朱元勤  RF

9

李宗賢  SS

知念広弥

先發

伍鐸
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