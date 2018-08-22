亞運羽球》粉碎中國連霸美夢！ 日本女團睽違48年再度奪金

日本女團睽違48年後，再度於亞運會奪得金牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運女子羽球團體賽，日本隊頭號單打山口茜首戰不敵中國好手陳雨菲，但之後靠著女雙福島由紀/廣田彩花、世界女單第8的奧原希望、女雙松友美佐紀/高橋禮華連三點都贏球，日本隊逆轉擊敗中國，奪得自1970年來亞運首面女子團體金牌。

女子羽球第一單打點，山口茜以15：21、12：21敗給陳雨菲；不過第二點女雙，世界排名第一的福島由紀/廣田彩花以21：12、21：17擊敗中國女雙賈一凡/陳清晨。

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關鍵第三點女單，奧原希望與世界排名第7的何冰嬌纏鬥三局，以21：16、19：21、21：15獲勝。此外，何冰嬌在第二局傷到左肩，一度躺在地上，最後仍將比賽打完。

最後第四點女雙，世界排名第二的日本女雙松友美佐紀/高橋禮華以21：16、21：11擊敗中國黃東萍/鄭雨，日本女團睽違48年後再度於亞運會奪金。

日本隊也粉碎中國女團在亞運會6連霸的美夢。中國女團從1998年到2014年連5屆亞運奪金。

日本好手奧原希望。（美聯社）

日本女單一姊山口茜。（美聯社）

日本女雙福島由紀（右）/廣田彩花（左）。（歐新社）

日本好手奧原希望贏球後振奮。（路透）

日本女團睽違48年後，再度於亞運會奪得金牌。（歐新社）

中國好手何冰嬌受傷。（歐新社）

中國女團只靠陳雨菲拿下一點。（法新社）