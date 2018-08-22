足球》最熟悉的敵人？ 中國男足名單驚見台灣總教練懷特

台灣男足總教練懷特。（記者林正方方土攝）

〔體育中心／綜合報導〕五月時曾傳出台灣男足總教練懷特（Gary White）被爆料擔任中國U19男足國家隊顧問，並出現在照片當中，當時足協曾發表四點聲明為懷特澄清，希望謠言止於智者，但在本月16日《微訓足球》發表中國U19國家隊成員時，懷特的名字赫然列入助理教練的行列當中，讓人質疑目前仍然擔任台灣足球隊總教練的懷特，是否真的將在合約結束後直接加盟中國男足教練團？

微訓足球釋出中國男足成員名單中出現台灣總教練懷特（紅框處）的名字。（圖片擷取自微博）

足協曾在五月時發出聲明澄清，指出懷特會參加中國足協U19國際邀請賽，是因為他於2017年1月份擔任Nike公司之足球技術顧問，因此是以Nike公司足球技術顧問身份參與邀請賽，且已事先與足協報備。另外還表示懷特能夠教練利用本次參訪機會，與各國教練充分交流資訊、吸取最新訓練方式，對台灣的男子足球國家隊訓練大有幫助。

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不過由於懷特與台灣男足國家隊的合約僅到9月，日前就有港媒報導指出懷特可能會是新主帥的人選之一，由於香港足協看中懷特豐富的經驗，以及熟悉亞洲的環境，給他高度的評價，並傳已開給懷特高額年薪準備網羅。當時足協秘書長針對此傳言回應道，將會全力慰留懷特。而當時懷特也坦言已經收到2個國家的報價。

如今爆出懷特出現在中國U19的助理教練當中，台灣也將在亞運結束後的U19足球錦標賽出賽，懷特若真加入中國教練團中，屆時他將會成為最熟悉台灣男足的敵人。