郭婞淳、李智凱力拚奪牌 今日賽事預告與轉播

（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

首先送上亞運台灣隊賽事，舉重一姐郭婞淳傍晚6點出戰58公斤級A組賽事，力拚奪金。競技體操好手「菜市仔凱」李智凱今天也將出戰男子鞍馬項目決賽，表訂台灣時間晚間6：30開始，一起為台灣健兒加油！

上午11點有網球女單四強、男單八強賽事，台灣選手「小鋼砲」梁恩碩將面對中國好手王薔爭奪決賽門票；世大運金牌莊吉生則在八強戰迎戰世界排名230的韓國選手李德熙。

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早上10點開始有一連串游泳預賽賽事，台灣隊林建良、朱宸平將出賽男子50公尺蝶式、安廷耀、王郁濂100公尺自由式、莊沐倫、張厚基200公尺仰式、林姵彣女子50公尺蛙式，台灣隊最新消息請關注自由體育。

下午1點半則有台灣女排出戰越南隊的賽事，台灣這次和中國、越南、哈薩克、南韓及印度同組，日前吞下2連敗，接下來面對越南得全力搶勝。

下午5點開始是體操男、女單項決賽，「鞍馬王子」李智凱力拚奪牌，下午6點則有女子58kg級舉重，台灣奪牌熱門人選郭婞淳也將參賽，請觀眾千萬不要錯過。

大聯盟有兩場賽事轉播，首先是洋基作客邁阿密，推出林恩（Lance Lynn）先發掛帥，馬林魚則由菜鳥李察斯（Trevor Richards）捍衛主場。另一場是響尾蛇在主場迎戰天使，由本季戰績不俗的巴克霍茲（Clay Buchholz）先發，天使則派出戴斯潘（Odrisamer Despaigne）先發踢館。

中職也有兩場賽事，雙雙上演「洋投對決」戲碼，桃猿、兄弟在洲際棒球場開戰，猿隊推出尼克斯先發，象隊派出萊福力；統一、富邦則在新莊棒球場展開系列賽第2戰，分別由瑞安、羅力先發，最新戰況請鎖定自由體育。

亞運

10：00 游泳多項預賽 愛爾達體育2台

10：00 沙灘排球 印尼VS台灣

11：00 網球女單四強、男單八強 愛爾達體育3台

11：30 自由車男子公路賽 愛爾達體育1台

13：30 女子排球 越南VS台灣 緯來體育

14：30 射箭 8強、4強、決賽 公視、愛爾達體育2台

16：00 跆拳道男子68kg／女子49kg以下4強、決賽

公視3台、愛爾達體育3台

17：00 體操男、女單項決賽 緯來體育、愛爾達體育1台

18：00 舉重女子58kg級 公視3台、緯來體育、愛爾達體育3台

20：00 羽球女單32強、混雙32強 公視3台、愛爾達體育3台（D-LIVE）

20：00 女子團體鈍劍 緯來體育

22：00 壘球 愛爾達體育1台（D-LIVE）

MLB

07：00 洋基 vs. 馬林魚 FOX體育

09：00 天使 vs. 響尾蛇 FOX體育3台

NPB

17：00 軟銀 vs. 日本火腿 FOX體育

17：15 西武 vs. 羅德 FOX體育3台

CPBL

18：35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 緯來精彩、愛爾達體育2台

場地：洲際棒球場

18：35 統一獅 vs. 富邦悍將 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PRIME

場地：新莊棒球場