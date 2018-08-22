亞運》國光獎金當父親醫藥費 賽德克族角力鬥士摔到耳朵變形

洪英華耳朵更因長期碰撞地板，已腫脹變形、變成硬塊。（特派記者廖聿偉攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕賽德克族角力鬥士洪英華，昨於亞運男子角力67公斤銅牌戰失利，最終僅並列第五。賽後他難掩失落，掉下英雄淚。這面獎牌不僅是他與父親的約定，洪英華更希望能拿90萬國光獎金，給因敗血症的父親當醫藥費。

單親家庭的洪英華，從小由父親拉拔長大，練角力花費很高，但洪爸從未反對，更努力籌錢供洪英華延續選手生涯，但因太過勞累，身體出狀況，現在還在住院，也讓洪英華相當憂心。

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為了亞運，洪英華已備戰超過半年，但忙碌之餘，仍時常掛念父親。今年父親節，洪英華在左營訓練，但結束後立刻衝到醫院，替爸爸準備父親節蛋糕，兩人感情深厚。

洪英華出生於南投仁愛鄉互助村，是原住民賽德克巴萊族，村裡面角力風氣盛行，洪英華國小曾加入田徑隊、籃球隊，但最終決定全心投入角力運動，他說，「以前常和村裡的學長、學弟切磋技術，後來就越來越投入。」

初次站上亞運舞台，洪英華離獎牌僅離咫尺之遙，銅牌戰他率先發動攻擊，欲使出擅長的過肩摔，未料手沒夾緊，被對手掙脫，反被猛攻，最終敗下陣來。

體脂肪僅3%的洪英華，曾因膝蓋韌帶斷裂休養半年，耳朵更因長期碰撞地板，已腫脹變形、變成硬塊，但他從未想放棄，洪英華說，「這次失利給我很大的教訓和啟示，回去之後會加緊練習，加強自己絕勝的招式，期盼有朝一日能站上亞、奧運頒獎台。」

洪英華拚國光獎金當醫藥費。（特派記者廖聿偉攝）