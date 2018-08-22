亞運》體操男團第4！ 李智凱明拚鞍馬個人金牌

台灣男子體操選手李智凱。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕台灣男子體操隊今日在團體決賽登場，我在6項目總計240.300分，拿到第4名，明將看「菜市仔凱」李智凱在鞍馬項目力拚隊史亞運首金，「吊環王子」陳智郁、唐嘉鴻也有機會衝擊獎牌。

競技體操團體賽共進行鞍馬、吊環、跳馬、地板、單槓及雙槓，每隊皆派出3位選手出賽。台灣隊決賽與南韓同組，從鞍馬項目開始，但賽前介紹時，司儀竟稱我為China，好在其他項目介紹，已改為Chinese Taipei。

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台灣選手游朝偉因下馬出現失誤，導致跌倒，僅拿10.550分，18歲小將蕭佑然取14.050分，李智凱以15.100分。接著吊環由「吊環王子」陳智郁14.300分、唐嘉鴻13.950分、游朝偉13.750分。

李智凱在跳馬拿到14.250分、蕭佑然13.900分、游朝偉12.600分；在雙槓部分，李智凱13.750分、游朝偉12.550分及陳智郁11.650；單槓方面，唐嘉鴻14.700分、蕭佑然12.800分、李智凱11.950分。

在最後一項地板，蕭佑然13.150分、李智凱14.050分、唐嘉鴻13.250分。

22歲李智凱在2017年台北世大運鞍馬項目，以完美15.300分，替台灣贏得第2面世大運體操金牌，一圓金牌夢。明日他在鞍馬個人賽登場，尋在再次「完美落地」，以及台灣在亞運體操首金，而他在團體決賽取得15.100分，比全能個人賽時的15.050分高，但中國孫煒15.150分，是不容小覷的對手。

「吊環王子」陳智郁。（特派記者陳志曲攝）