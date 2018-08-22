亞運棒球》台灣征戰雅加達 當心球場「吃球」

亞運棒球台灣預賽3場比賽都安排在第一球場。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球項目，會內賽26日開打，當天台灣首戰強敵南韓，有一件事情令南韓教頭宣銅烈憂心，就是台灣和日本都以業餘球員為主力出征，情蒐困難導致資訊有限，不太清楚對手底細。

這屆亞運台灣24名球員當中，僅7人是職棒球員，無旅外選手，另17人都來自業餘，以合庫和台電為大宗，近期南韓情蒐團隊多次來台，但中職球員多半下二軍調整，加上三分之二球員都是業餘，讓韓情蒐人員大嘆，「這幾次來台灣收穫不多。」

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日本24名球員全來自社會人球隊，其中17人去年來台打過冬季棒球聯盟，國內球迷對他們或許有些印象，但南韓方面對台、日兩隊情蒐資料相當有限，也讓宣銅烈不免擔心不了解對手，無法知己知彼，站得先機。

這屆亞運台灣和南韓同分在B組，台灣預賽3場比賽都在GBK棒球場進行，昨天亞運棒球資格賽寮國對泰國之戰已在此開打，寮國棒協副理事長、前韓職名將李萬洙說，「GBK棒球場草皮這幾天經過補強，問題還好，以棒球發展國家，這樣已經算很OK了。」

不過，李萬洙認為，這座球場照明設計偏低，且燈座都集中在外野，另外，內野和本壘後方的建築物都是白色的，球打上空中會有「吃球」問題。

昨天亞運棒球資格賽寮國對泰國之戰，GBK棒球場內野界外區草皮狀況實在不理想。（特派記者羅志朋攝）

GBK棒球場照明設計偏低，且燈座都集中在外野，內野照明亮度恐怕是一大問題。（特派記者羅志朋攝）

GBK棒球場內野和本壘後方的建築物都是白色的，球打上空中會有「吃球」問題。（特派記者羅志朋攝）

