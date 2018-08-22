跨國帆船賽結合電視轉播 本週末碧砂漁港啟航

雙體船作為2018台灣國際帆船交流的帆船體驗船。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣帆船史上第一場結合電視轉播的跨國帆船賽，本週末將在基隆碧砂漁港啟航，共有六個國家十艘帆船參與基隆嶼繞島競技，第一位駕駛帆船繞航全球一周的大會代言人劉寧生表示，賽事的目的是藉由帆船和遊艇比賽，展現海洋國家的活力，並與世界發達的海洋國家接軌。

這項名為「2018臺灣國際帆船交流」的活動由大會執行長趙秀英一手規劃，以多元的方式呈現臺灣帆船的豐富內涵及生命力，除了25~26日的基隆嶼繞島賽外，還有自24日至27日展開的帆船嘉年華會、遊艇展示、帆船體驗及帆船論壇等。趙秀英表示，澳洲帆船隊領隊John Markos是澳洲遊艇協會前任會長，擁有廣博深邃的帆船學養，此行將同時借重其經驗與知識，於27日在臺北凱撒飯店進行臺澳帆船理念交流，讓國人更深刻體會臺灣做為海洋國家發展帆船運動的急迫性與重要性。

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主辦單位22日在體育大樓召開國際記者招待會，介紹參與船隻、參賽水手，及賽事活動。一手促成賽會的中華民國帆船協會副理事長林廷祥表示，此次賽事雖然準備時間有限，但在工作團隊精心規劃下，共有來自澳洲、日本、馬來西亞、香港、新加坡等貴賓參加，證明賽事已引起國際上廣泛的注意。

為了讓此次活動深入校園，教育部體育署還大力支持18所大專院校組成大學帆船聯盟做為賽事骨幹，其中佛光大學的「小獵犬號」、交通大學「綠豆號」、高雄科大「飛夢利1號」、澎科大澎湖科大「海洋1號」及「芙圖娜號」、國立體育大學「海堡號」、全國大學帆船聯盟「慧發號」均報名參賽。

佛光大學講座教授彭臺臨也透過此次賽事創造世界帆船夢（World Sailing Draem）的品牌，從公務員搖身一變為企業經理人，他展露了前所未見的商業理念。彭臺臨認為，透過活動建構帆船及遊艇的交易平台，乃至於發展帆船運動品牌商品，讓國人歡喜投入從事帆船運動，是他所樂見。

主辦單位同時在碧砂遊艇碼頭備有豪華的雙體船，供一般民眾體驗帆船航行的樂趣，讓這項活動更充滿了親子同樂的氛圍。

負責電視轉播的「博斯運動頻道」，也搶得臺灣帆船賽史上第一次轉播賽事的頭香。博斯電視台總經理黃敬庭表示，為了服務觀眾，共出動了五部攝影機，包括空拍機及航海記錄器等，希望能為國內第一次的帆船賽事轉播奠下紮實的基礎。賽事預訂在9月9日體育節當天晚上10時在博斯運動一台播出。

雙體船作為2018台灣國際帆船交流的帆船體驗船。（主辦單位提供）