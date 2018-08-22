亞運保齡球》台將三金釵奪銀 女子組3人賽僅次馬國

台將「三金釵」聯手奪銀。（奧會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運，我國強項的保齡球軍團在巨港賽區發威，由台將「三金釵」聯手率先奪銀！今女子組3人組賽潘育分、周佳溱、蔡昕宜聯手出擊，以4255分拿到銀牌，僅次奪金的馬來西亞，這不但是保齡球隊本屆第一面獎牌，也是我國代表團今日迄今最佳戰績。

潘育分、周佳溱、蔡昕宜中午賽事第一階段打出2138分，落後兩組馬來西亞組合，40歲老將蔡昕宜表示，對手實力堅強非常難纏，「他們的氣勢好像非拿冠軍不可，但我們不管對手，自己先打好才能追上。」最後確定拿下銀牌那刻，全隊都興奮地跳起來。

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蔡昕宜是2005年澳門東亞運銀牌，去年世界錦標賽也拿下個人全項銅牌，她為專心備戰亞運，甚至沒有工作，這位「四屆元老」強調，從2006年到現在，12年來其餘國際賽都曾得牌，就只剩亞運還沒開張，如今總算圓夢了，「心跳加速，差一點軟腳，有一點喜極而泣，壓力終於釋放了。」

周佳溱是4年前仁川亞運女子個人賽金牌，原本要進長榮大學，為本屆亞運而休學；潘育分去年亞洲室內暨武藝運動會奪女子雙人銅牌，就讀台北市立大學運動競技所，也為亞運專心打球而休學，她說：「超開心！」因為保齡球開打首日就能奪牌，讓她們對未來更有信心，「明後天再加油！」