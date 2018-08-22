亞運》曾膽小、害怕激流 「豬排」張筑涵連兩屆亞運輕艇奪牌

張筑涵（右）拿下銅牌。（奧會提供）



〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕台灣輕艇代表隊女將「豬排」張筑涵今於雅加達亞運輕艇激流賽事，與日本、中國和哈薩克好手過招，最終守住第三名，替我國再添一枚銅牌。繼2014年仁川亞運奪銀後，張筑涵連兩屆亞運都有獎牌進帳。

張筑涵國小開始接觸輕艇，包括傳統的龍舟划船、輕艇競水和激流競速都有接觸，但張筑涵自曝，其實自己是一個很膽小的人，在激流中很難突破心理障礙，直到遇到法國籍教練羅根（Josépha Longa），才突破心魔，划出一片天。

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張筑涵與羅根相識12年，是她一路上的心靈導師，張筑涵說，「當時我很害怕碰撞，也擔心會被水流捲進去，是他不斷鼓勵我，給我很多指導，才讓我逐漸克服恐懼。」

法國教練羅根（右）幫張筑涵克服心魔。（張筑涵提供）

張筑涵在今年亞運第一階段選拔落榜，短暫陷入低潮，因此決定去法國找羅根請益，果然在羅根教練的指導和期勉之下，張筑涵重拾信心，順利披上國手戰袍，並拿下銅牌。

25歲的張筑涵已三度入選亞運，首次廣州亞運以第五名作收，上一屆則一舉摘銀。張筑涵透露，本屆中國與日本的對手跟四年前一樣，但賽道水流不同，這屆亞運比較湍急，剛好是日本選手擅長的項目，讓他一舉摘金。