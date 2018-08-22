亞運》籃球3對3首日男女雙重戰 皆1勝1敗排分組第二

2018/08/22 21:46

男子3對3首日以一勝一敗排名分組第二。（資料照，楊哲宜提供）

〔體育中心／綜合報導〕印尼雅加達亞運籃球三對三項目，今天男女子組各有兩場賽事，男子組方面首戰以19：15擊敗蒙古，隨後以18：20輸給韓國，第一天結束在B組排名第二。女子組首戰以19：8痛宰尼泊爾，但第二場比賽卻以10：14輸給日本，首日結束也排在B組第二。

男子組首戰對上蒙古，雙方在剩下46秒時還以15：15平手，台灣在最後一刻靠著周暐宸、簡祐哲、朱雲豪分別拿下1、1、2分，拉出一波4：0的小高潮最終以19：15擊敗蒙古。但下一場比賽面對韓國，台灣一度被拉到5分之多，在朱雲翔的三分命中後曾一度以15：13超前，可惜最後被韓國拉出一波7：3的小高潮，終場以18：20吞敗。第一天結束，男子組在B組以1勝1敗，積分3分，淨勝分2分位居第二名，而韓國今天兩戰全勝取得4分位居第一。

女子組今天首戰靠著羅培甄單人強拿9分，以及林蝶5分的挹注下以19：8大比分擊敗尼泊爾。但第二場遇到日本，雙方一路糾纏，在剩下1分37秒時還以10：10平手，但日本接下來掌握主導權，打出4：0的攻勢並鎖住台灣的進攻，終場以14：10擊敗台灣。第一天結束，女子組也以1勝1敗，積分3分在B組排名第二，日本則以兩戰全勝，積分4分排名第一。

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