女壘賴孟婷再見安勝菲律賓 中華隊保爭金機會

亞運最前線〔中央社〕亞運中華女壘隊今天晚上跟菲律賓交手，兩隊僵持，投手杜雅婷後援穩守、賴孟婷再見安，率隊以3比2拿勝；接下來每場比賽都是硬仗，賴孟婷表示：「中華隊不一樣了」。

中華隊今天一日兩戰，下午先擊敗香港隊，晚上與菲律賓隊交手一路僵持；菲律賓隊今天派出王牌左投賈蘭多尼（Kaith Ezra Jalandoni）先發，中華隊過往打她的球並不順手，今天比賽也打得辛苦。

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中華隊3局靠著保送、接連安打先拿1分，菲律賓隊4局敲出2分砲、翻轉戰局，下半局中華隊李思詩開轟，幫助球隊以2比2扳平比數；兩隊6局打完僵持不下，7局中華隊靠著保送、賴孟婷再見安率隊拿勝。

中華隊總教練楊賢銘表示，菲律賓隊投手外角球路多，對於拉打型的打者會覺得比較不好掌握，「但選手都展現拚勁，大家都很努力」；中華隊新生代王牌投手杜雅婷後援2.1局穩守，教練團稱讚她進步很多，有了大賽洗禮越展大將之風。

賴孟婷在8月日本世界女子壘球錦標賽打擊數據亮眼，但今天賽前此次亞運打擊表現並不理想，今天再見安率隊拿勝，她透露賽前大家有集合檢討，「這次比賽對我來說很重要，可能也給自己太大的壓力，造成反效果」，經過檢討後，修正心態，今天上場打擊感覺和前幾場不同了，「中華隊的大家也變得跟前幾場不同了」。

中華女壘隊此次比賽先擊敗南韓，接著不敵日本，面對地主印尼搶下第2勝，昨天與中國隊交手也吞敗，今天先擊敗香港後，戰績3勝2敗，晚場比賽擊敗菲律賓隊，賽後戰績與菲律賓、中國同為4勝2敗，比較得失分後，中國隊排名第2，中華隊名列第3。

女壘總計7隊參賽，預賽戰績前4名晉級複賽，複賽採頁程賽制，排名第1、2名的日本、中國交手，勝隊直接晉級金牌戰，排名第3、4名的菲律賓、中華隊明天再度碰頭，勝隊與日本、中國隊比賽敗隊交手，勝隊晉級金牌戰、敗隊為銅牌；中華隊還有機會搶進金牌戰。