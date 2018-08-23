亞運》雅加達我們來了！台灣棒球隊今晨浩浩蕩蕩遠征

亞運台灣成棒隊出發。（記者黃照敦攝）

〔記者黃照敦／桃園機場報導〕承載奪金希望的台灣棒球隊，全隊上下滿懷信心，今天一大早搭乘CI761班機開拔印尼雅加達，總教練許順益表示，全隊已經百分之百準備好，他隨身行李帶著一大疊情蒐資料，對日韓勁敵的球員都已有足夠掌握，他希望此行能不負國人期望。

總教練許順益。（記者黃照敦攝）

許順益目前仍安排中職林樺慶和林政賢為前兩戰對南韓和香港的先發投手，「24、25日還會利用兩次練球機會觀察其他投手的狀況，機動安排調度。」許順益認為，南韓實力超強，都是職棒頂尖球星，首戰對戰，南韓還是會以左投梁玹種先上，也許投3局後就換投手車輪戰，「他們這次帶11各投手，還有幾個側投，一定會經常換投。」

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許總評估，除了南韓外，日本由社會人球隊球星組成的實力也不容忽視，但台灣隊和他們日本業餘球隊或大學明星隊有多次交手經驗，互有輸贏，比較有對戰把握。許順益表示，棒球是國球，大家都很關心，這次中職也鼎力相助，有很好的球員支援，他很感謝大家，壓力當然有，他們會全力拚戰，他也評估，台灣隊目前坐三望二搶第一，他希望能打出符合國人期待的成績。

詹子賢。（記者黃照敦攝）

詹子賢與球迷合影。（記者黃照敦攝）

林樺慶。（記者黃照敦攝）

亞運台灣成棒隊出發。（記者黃照敦攝）

台灣隊抵達雅加達後，預計明天前往比賽球場訓練，期望備戰26日晚上7點30分對勁敵南韓隊能旗開得勝。台灣隊預賽賽程還有27日下午1點對香港、28日晚上7點30分對印尼，亞運棒球賽最後一天9月1日進行銅牌戰和金牌戰。台灣最近4屆亞運棒球台灣隊皆闖進金牌戰。

上稿時間 07：25

更新時間 08：30