NBA》吉諾比利認真考慮退休 近日將與波總會面

吉諾比利認真考慮退休。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕聖城黑衫軍下季可能再少一員！根據美媒最新消息，41歲阿根廷老將吉諾比利（Manu Ginobili）正在認真考慮退休，這幾天就會和總教練會面討論未來。

《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，吉諾比利一直都在馬刺訓練基地規律練習，雖然還沒有做出最終決定，但消息來源指出，吉諾比利正在認真考慮是否退休，他NBA職涯16年都奉獻給馬刺，擁有4枚冠軍戒。

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馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）日前隨隊前往歐洲，參加聯盟舉辦的籃球無邊界活動，目前正在回聖城的路上。聯盟消息透露，馬刺球團對於吉諾比利將繼續生涯第17個球季抱持希望，給予完全充裕時間，讓吉諾比利慢慢考慮，作出最終決定。

吉諾比利現有合約還剩1年250萬美元，一同奮鬥的老戰友T.帕克（Tony Parker）下季確定轉戰黃蜂，雷納德（Kawhi Leonard）和D.格林（Danny Green）也被交易到暴龍。吉諾比利上季場均打20分鐘、貢獻8.9分2.5助攻。

吉諾比利在馬刺效力16季，打了1057場例行賽、218場季後賽，生涯出賽場次、得分、助攻、抄截都是球隊前五名。傳奇隊友鄧肯（Tim Duncan）已在2016年退休。

帕克、吉諾比利和鄧肯。（資料照，法新社）