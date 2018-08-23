MLB》傷兵大隊又多了查普曼 洋基可能升上頂級大物

查普曼昨只投6球就退場，今天進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨天只投6球就退場，今天球團宣布，查普曼因為左膝肌腱炎，進入10日傷兵名單，已從3A升上右投亞當斯（Chance Adams）支援，農場頂級新秀薛菲爾德（Justus Sheffield）本週可能升大聯盟。

洋基本週作客馬林魚，查普曼昨天登板只投6球，就主動示意防護員進場，隨後查普曼被換下場，MRI檢查未發現結構性損傷，查普曼將回紐約接受讓隊醫詳細檢查，希望能在10天內歸隊。

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查普曼昨天直球均速僅96英哩（約153.6公里），是從2013年以來個人新低，比賽中主動喊停也引發關注，查普曼表示他從5月以來，就一直有左膝問題，昨天在場上投球時，膝部的疼痛程度超乎尋常，他才會決定請防護員進場。

「我認為當時停止投球，對我來說是一個好的決定，痛的程度變高了，我有點像是問自己，到底是發生什麼事了，所以我才會請防護員，因為我覺得停止投球是個好主意。」查普曼說，本季他出賽50場，為洋基守下31場救援成功。

總教練布恩（Aaron Boone）坦言，暫時失去查普曼坐鎮牛棚，無疑是一大衝擊，但仍相信球隊有充足戰力可因應，計劃讓畢坦西斯（Dellin Betances）、布里頓（Zach Britton）和羅伯森（David Robertson）分攤終結者任務。

另一方面，洋基頂級新秀薛菲爾德昨在3A中繼2局，總教練布恩透露，本週有可能把薛菲爾德升上大聯盟，支援牛棚調度。22歲的薛菲爾德本季首度升3A，出賽17場主要擔任先發，在3A累積82.2局送出79K，防禦率2.61。

洋基農場頂級新秀薛菲爾德，本週可能上大聯盟支援牛棚。（資料照，USA TODAY Sports）