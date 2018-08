莫里納。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕才剛達成連續27場先發蹲捕、近10年最長紀錄的紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina),昨天在對上道奇的比賽中,上演0.5秒的超高速反應,在第2局滿壘情況下,接住一顆眼看要從頭上飛越的暴投,替球隊守住一分領先的局面,讓球迷盛讚「GOAT(Greatest Of All Time,史上最強)」、「我剛剛到底看了什麼?」。

MLB官網「Cut4」專欄稱讚:「進入大聯盟15個年頭,他還有新的方式來讓我們感到驚艷。」昨天莫里納攻守俱佳,3局上還敲出兩分砲,助球隊擴大領先,最後紅雀就以5:2收下勝利。

We're still trying to figure out how Yadi caught this baseball! pic.twitter.com/yLka4JiEcO