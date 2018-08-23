MLB》重返美西第一 太空人休息室嗨翻了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天在客場升空高飛，艾圖維（Jose Altuve）敲出歸隊首安，帶動球隊連6棒安打、開啟5分大局，馬度納多（Martin Maldonado）和懷特（Tyler White）同場開轟，助太空人以10：7擊敗水手，重返美聯西區第一。

太空人開賽就有攻勢，開路先鋒柏格曼（Alex Bregman）率先敲安，懷特第一球就出棒，敲出1分打點三壘安打，水手接著暴投奉送1分，2局上太空人接力敲安，取得2：0領先。

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4局上太空人打線發威，開局連6棒安打，包括艾圖維的歸隊首安，把水手先發岡薩雷斯（Marco Gonzales）打退場，太空人隨後再敲犧牲打，單局10人上壘，吃下5分大局，把領先擴大到8：0。

太空人單局連6棒安打，擊敗水手重返美西第一。（美聯社）

太空人先發摩頓（Charlie Morton）4局下挨陽春砲掉分，5局下再遇亂流，投出觸身球保送，單局被敲2支二壘安打，被水手追成2：9。6局下摩頓開局連挨3安再投保送，太空人換投仍繼續失血，水手開轟追分回敬5分大局追到7：9。

太空人隨後出動3名牛棚，普瑞斯利（Ryan Pressly）、朗登（Hector Rondon）和歐蘇納（Roberto Osuna）各投1局無失分，歐蘇納9局下登板關門，讓對手三上三下，拿到加盟太空人後首場救援成功，先發5局責失6分的摩頓獲本季第13勝。

此役擔任先發4棒指定打擊，演出5支3猛打賞的懷特，9局上擊出陽春砲追加保險分，回到休息室後開心慶祝，與隊友一起看向場邊鏡頭，用最新的慶功方式，讓氣氛嗨到最高點。此役太空人贏球，同區的運動家吞敗，讓太空人重返美聯西區第一，領先運動家1場勝差。