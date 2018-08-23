MLB》德葛隆本季太悲情 瘋邦力挺：他該拿塞揚獎！

德葛隆被封為本季最悲情的男人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）本季投出生涯年，不僅暫居聯盟防禦率王，各項數據也是國聯頂尖，然而戰績卻是悲情的8勝7敗，巨人王牌「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）出聲力挺，肯定德葛隆該得一座塞揚獎。

儘管明天將與德葛隆正面對決，瘋邦今天賽前受訪時卻毫不諱言，大力相挺德葛隆，瘋邦表示要與德葛隆同場先發，可能連一分都丟不得，還說自己絕對支持德葛隆拿塞揚獎。

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「雖然薛哲（Max Scherzer）和諾拉（Aaron Nola）也追很近，但如果我有投票權，我那票大概會投給德葛隆。」瘋邦說。德葛隆本季先發25場，防禦率僅1.71為大聯盟最佳，168局、204次三振、被打擊率2成05在國聯名列前茅。

然而大都會本季表現慘澹，團隊打擊率2成35為國聯倒數第二，牛棚防禦率4.68為國聯倒數第三，團隊戰績56勝70敗為國聯東區倒數第二，國聯外卡已落後13.5場勝差。德葛隆本季至今8勝7敗，與生涯年等級的表現不成正比。

德葛隆投出生涯年，個人戰績卻不成正比。（資料照，法新社）

德葛隆從5月中對響尾蛇摘勝以來，已連續投出17場優質先發，其中13場比賽投滿7局以上，包括上役對費城人投出本季個人首場完投，然而在這次久違個人先發三連勝之前，德葛隆在14場出賽全繳優質先發期間，吞下苦澀的2勝7敗，一度被封為本季最悲情的男人。

大聯盟官網點出，瘋邦生涯有4年，球隊單季進攻數據排名比大都會還差，瘋邦在那4年的累積防禦率為3.06，個人戰績卻只有32勝39敗，勝率低於5成，身在一支補強以守備、投手為重的球隊，生涯3冠都是擊敗強打球隊到手的個人經歷，都讓瘋邦很有立場能為德葛隆說話。

瘋邦認為棒球靠的是團隊，投手無法單憑一己之力贏得比賽，但輸贏的結果，並非永遠都是投手的錯，「就德葛隆的狀況來看，我完全不覺得個人戰績，該去影響他角逐塞揚獎的資格，如果有人不同意這點，他絕對沒在看比賽。我覺得這不該被影響，但毫無疑問，戰績還是會影響他（德葛隆爭塞揚獎）。」

明天將同場先發，瘋邦照樣力挺德葛隆。（資料照，USA Today Sports）