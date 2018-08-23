羽球》不是球后戴資穎！ 2018全球最會賺羽球女將是她

辛度。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國商業雜誌《富比世》昨公布自2017年6月至2018年6月，全球10名收入最高的女運動員名單，印度女將辛度（PV Sindhu）以850萬美元（約新台幣2.6億）獲得第7，成為唯一入榜的羽球選手，也是女網選手以外最高，不過她在結算時間內巡迴賽只斬獲一座冠軍，甚至從未登頂世界球后，外媒紛紛盤點出她的賺錢祕笈。

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辛度過去一年累積的比賽獎金僅50萬美元，相較其他入榜的女子網球選手，職業賽獎金動輒數百萬美元，羽球比賽獎金不過是杯水車薪。

不過辛度靠著在2016年里約奧運拿下印度女性首面奧運銀牌，也因此聲名大噪，辛度的背後有國家13億人口的廣大市場撐腰，直到現在，都還手握十幾個品牌代言，根據《富比世》統計，過去一年，她的代言收入高達800萬美元，只跟莎拉波娃（Maria Sharapova）差距一百萬。

對於榮登全球最會賺女運動員第7名，辛度向《ESPN》表示：「很開心能夠入選這份名單，老實說，將桂冠帶給我的國家一直是我的主要任務，這些榮譽只是副產品。」

其實，辛度2014年已經在世錦賽獲得銅牌，但真正得到主流大眾認可，還是在2016年的里約奧運奪銀之後。辛度的商業代言由Baseline Ventures公司負責，總經理Tuhin Mishra在去年受訪表示，「在奧運之前，我們替她找過贊助商，但通常會得到『辛度？誰啊？』的回答，在印度，要得到廣大的市場，人們只會想到板球。」

然而，一面奧運獎牌改變了一切，不只印度政府獻上獎金與豪宅，印度國內板球傳奇還送辛度一台BMW，即便距離奧運已過兩年，但辛度維持利益的方法是「保有穩定的大賽成績」，她在今年的大英國協運動會、以及連2年世錦賽都獲銀牌。

如今辛度的十數個代言中，包括普利司通、開特力、Nokia、松下等大品牌，也讓她得以成為自2014韓國花滑選手金妍兒後，又一位進入富比世最會賺排行榜中的亞洲女運動員。