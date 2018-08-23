亞運》諶龍慶祝勝利手勢惹議 地主球迷不滿狂噓

諶龍昨為中國男團拿下關鍵一點。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運男子羽球團體賽，中國男團昨在決賽碰上地主印尼隊，前兩點打完兩隊戰平，而關鍵第三局靠諶龍在男單比賽中贏下寶貴的1分，不過贏球後諶龍激動指著胸前國旗並大聲怒吼，這個略帶挑釁的動作卻引起現場印尼球迷一陣噓聲。

亞運男團決賽，中國首局先靠石宇奇單打搶下第一點，不過李俊慧/劉雨辰雙打組合在第二點卻不敵印尼Marcus Fernaldi Gideon及Kevin Sanjaya Sukamuljo，前兩點打完1：1平手。

請繼續往下閱讀...

第三局面對印尼選手克里斯提（Jonatan Christie）輪番猛攻，諶龍打得相當艱辛，首局就先吞敗，好不容易拿下第二局，將比賽延續到決勝局，而第三局一度13：17落後，最終利用對手關鍵失誤，才以2：1收下勝利。

贏球之後諶龍激動地雙手指著身上的國旗，同時指向隊友，這個有點挑釁的動作卻馬上引起印尼球迷不滿，現場噓聲不斷。

中媒《網易體育》報導指出，對於受爭議的慶祝動作，賽後諶龍則解釋自己當時是因為太開心了，表示隊友在賽中一直用眼神鼓勵他，給他勇氣去扳倒對手，所以才會用這樣的方式來慶祝勝利。

「因為在印尼這個場館，就像在魔鬼主場，所以每一分只能跟他搏，隊友每個人都在喊跟他搏，還是挺開心的，不管是領先的時候，還是丟分的時候，（隊友）給我的眼神是非常肯定的，讓覺得我自己絕對沒有問題（能獲勝）！」諶龍說道。

諶龍之後又補充表示，之後會指向隊友是因為「是他們加油聲我聽不見，那個動作就是眼神的互動，大概就是這個意思，因為現場實在太吵了。」

諶龍（右）擊敗印尼選手克里斯提（左）。（法新社）