2018全球最會賺的女性運動員 小威廉絲拔頭籌

〔體育中心／綜合報導〕美國商業雜誌《富比世》公布最新的全球賺最多的女運動員前10名，統計全球女運動員過去一年收入，由美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）拿下第一，非女網選手入選的只有2名，分別是印度羽球女將辛度（PV Sindhu）、美國賽車手派翠克（Danica Patrick）。

《富比世》2017年6月-2018年6月全球收入最高女運動員：

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1.小威廉絲 1810萬美元

（USA TODAY Sports）

獎金收入：6萬2000美元

代言收入：1800萬美元

2.沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki） 1300萬美元

（歐新社）

獎金收入：700萬美元

代言收入：600萬美元

3.史蒂芬絲（Sloane Stephens） 1120萬美元

（法新社）

獎金收入：570萬美元

代言收入：550萬美元

4.穆古魯莎（Garbine Muguruza） 1100萬美元

（美聯社）

獎金收入：550萬美元

代言收入：550萬美元

5.莎拉波娃（Maria Sharapova） 1050萬美元

（歐新社）

獎金收入：100萬美元

代言收入：950萬美元

6.大威廉絲（Venus Williams） 1020萬美元

（歐新社）

獎金收入：420萬美元

代言收入：600萬美元

7.辛度（P.V. Sindhu） 850萬美元

（美聯社）

獎金收入：50萬美元

代言收入：800萬美元

8.哈勒普（Simona Halep） 770萬美元

（法新社）

獎金收入：620萬美元

代言收入：150萬美元

9.派翠克（Danica Patrick） 750萬美元

（法新社）

獎金收入：300萬美元

代言收入：450萬美元

10.柯珀（Angelique Kerber） 700萬美元

（法新社）

獎金收入：300萬美元

代言收入：400萬美元