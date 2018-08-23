MLB》墨菲加盟首戰5支2 小熊3轟棒打老虎（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今日開轟火力充沛，靠3發全壘打進帳6分，新同學墨菲（Daniel Murphy）加盟首戰就有好表現，擔任開路先鋒貢獻2安1打點，終場小熊以8：2大勝老虎，收下系列賽勝利。

小熊此役之前已連6場開轟，但有4場只靠陽春砲攻下全場唯一一分，今天續訪老虎主場，小熊打線在5局上有所突破，柏特（David Bote）擊出左外野兩分砲，墨菲隨後擊出轉隊首安，帶有一分打點，小熊終結得點圈連30打數無安打，以3：1超前。

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6局上小熊適時安打再添1分，9局上開局獲保送，墨菲敲安將隊友送上得點圈，巴耶茲（Javier Baez）被自打球擊中腳後，奮力扛出全壘打，瑞佐（Anthony Rizzo）背靠背開轟，小熊單局進帳4分，將領先擴大到8：2，9局下老虎最後反攻，三上三下讓出勝利。

墨菲改披小熊球衣首戰，擔任先發一棒二壘手，這僅是他大聯盟生涯第13次扛開路先鋒，最近一次是2014年效力大都會的比賽。此役5支2貢獻1打點的表現，獲得總教練大力讚賞，「我認為墨菲今天打第一棒表現相當好，整晚有非常棒的打擊表現，絕對為全隊豎立好的典範。」

小熊王牌萊斯特（Jon Lester）今天先發5.2局挨7安僅1責失，送出3次三振1次保送，收下本季個人第14勝，自2016年來累積41場「先發至少投5局、失分不超過1分」，為大聯盟現役最多，塞爾（Chris Sale）37場，韋蘭德（Justin Verlander）和薛哲（Max Scherzer）各36場居次。

萊斯特摘本季第14勝。（美聯社）

墨菲一球包辦加盟首安首打點。（美聯社）

墨菲扛首棒繳5支2，助小熊贏球。（美聯社）