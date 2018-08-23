MLB》白襪「神跑壘」干擾守備 壘上3人離奇全都SAFE（影音）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪今在主場繼續迎戰來訪的明尼蘇達雙城，最終白襪靠單場3轟以7：3逆轉擊敗雙城，不過最搶戲的卻是6局下雙城的守備。

6局下白襪無人出局一三壘有人，輪到A.賈西亞（Avisail Garcia）打擊，他敲出三壘滾地球，雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）接球後原想夾殺往本壘跑的桑契斯 （Yolmer Sanchez），沒想到桑契斯只假跑幾步隨後馬上回三壘，原在一壘上的孟卡達（Yoan Moncada）和打擊的賈西亞各往前推進，讓接球的補手賈佛（Mitch Garver）一時之間不知該如何是好，最後居然形成三名跑者全都SAFE的離奇狀況，場邊白襪板凳席全都鼓掌笑翻。

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不過接下來打擊的波卡（Daniel Palka）敲出一壘滾地球，這次雙城不敢再錯過機會，先傳本壘刺殺桑契斯，再回傳一壘，完成雙殺守備，而白襪下棒打者安德森（Tim Anderson）又遭三振出局，讓無人出局攻佔滿壘的白襪，最後在這個半局卻是一分未得、無功而返。

但雙城此役雖靠波蘭柯（Jorge Polanco）首局的2分砲先馳得點，但白襪很快靠著安德森、狄孟尼可（Nicky Delmonico）兩支陽春砲將比數追平，5局下安格爾（Adam Engel）再轟兩分彈助陣，白襪單局狂灌5分，無力反撲的雙城終場就以3：7不敵白襪。