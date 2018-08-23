亞運》七人制橄欖球隊下週赴印尼 目標超越上屆亞運成績（影音）

〔記者趙新天／台北報導〕雅加達巨港亞運大多數項目競技已如火如荼進行中，賽程較晚的七人制橄欖球隊目前還在台北市立大學進行最後集訓，希望突破上屆亞運的成績。

亞運七人制橄欖球賽台灣隊，出征前頂著烈日持續磨練，橄欖球協會理事長黃漢滄（後排左4）特別到場關心。（記者趙新天攝）

亞運七人制橄欖球賽排在8月30日至9月1日舉行，是本屆亞運賽程較晚的項目之一。台灣代表隊12名球員目前由總教練張威政和教練陳培章率領，仍在台北市立大學天母校區進行最後備戰。

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張威政表示，這次亞運共有12國派隊參加，預賽分成3組，台灣隊分在B組，將與日本、馬來西亞和地主印尼隊爭取兩個晉級名額。各組前兩名晉級8強戰，各組的第3名還將爭取剩下兩個晉級機會。

台灣隊將在8月30日下午首戰馬來西亞隊，張威政說：「這是我們最關鍵的一役，如果能夠打出水準，就可望挺進前8強。」

他表示，先前在日本舉辦過這組的測試賽，台灣隊和馬來西亞隊實力十分接近，上次過招台灣隊幾乎一路領先，戰至最後幾秒因為防守失誤才被馬來西亞隊逆轉。最後集訓階段已針對防守上的缺失和全隊的默契繼續加強。

亞運七人制橄欖球代表隊，出征前加緊磨練攻防細節。（記者趙新天攝）

亞運七人制橄欖球國家隊，與U20青年國家隊進行模擬對抗。（記者趙新天攝）

七人制橄欖球國家隊正在台北市立大學集訓，總教練張威政（中）提醒全隊相關細節。（記者趙新天攝）

為了適應比賽時間和場地特性，七人制橄欖球隊特別選在台北市立大學的人工草皮場地練兵。張威政指出，原本亞運的七人制橄欖球賽與足球共用比賽場地，是真草球場。後來多方打聽，確認比賽換到附近人工草皮場地舉辦，需要特別適應一下。

七人制橄欖球國家隊在烈日下備戰，適應人工草皮的特性。（記者趙新天攝）

他說：「人工草皮的場地，球的彈跳滾動比較一致，但起跑加速的感覺跟真草很不一樣，也比較容易聚熱讓腳底發燙，而且倒地時更容易擦傷。」

台灣隊上次在仁川亞運七人制橄欖球賽名列第8，歷來參加亞運最佳名次則是2002釜山亞運，那次獲得銀牌。即將與隊友一同出征的隊長孫維強表示，這次參加亞運目標是突破上屆亞運的名次，他說：「我們知道自己的實力，現在談拿到獎牌或許有點困難，所以目標先訂在進入前8強，名次要比上屆亞運好。」他強調，這次國家隊12人的實力平均，先發和替補沒有明顯落差，個人的特色也很好，首戰馬來西亞一定要全力取勝。

七人制橄欖球隊長孫維強（右2）表示，這次參賽要全力超越上屆亞運的成績。（記者趙新天攝）