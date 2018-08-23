亞運網球》「小鋼砲」不敵衛冕者鍍銅 我國女單60年最佳戰績

「小鋼砲」梁恩碩不敵中國衛冕者鍍銅，仍締造我國亞運網球女單60年來最佳戰績。（張思敏提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運網球賽事，梁恩碩雖然3連勝受挫，今力戰兩盤仍以1：6、3：6不敵名氣響亮的中國第2種子王薔，台灣「小鋼砲」首度參賽就勇闖4強，並列女單銅牌也是我國近60年來最佳戰績。

芳齡17歲的梁恩碩，儘管身高不到160公分，這位年初澳網青少女「雙冠后」以小搏大，亞運處女秀單打連闖3關， 也一舉突破眾前輩們「8強魔咒」。儘管爆發力十足的「小鋼砲」，最後直落2不敵上屆金牌的職業名將王薔，由於未設銅牌戰，台將新生代仍首獲銅牌，這也是我國自90年代重返亞運舞台後，首度女單拿到獎牌，先前則為1958年東京亞運劉香谷鍍銅。

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梁恩碩（右）不敵中國王薔（左）。（張思敏提供）

本屆女單4強戰，形成台灣與中國的「二姊之爭」，面對本週WTA女單高居53席的王薔，暫居278名的梁恩碩臨場感受沉重壓力，開賽第3局發球先失手，第5局又遭破發，首盤很快拱手讓人。次盤「小鋼砲」試圖調整反擊，卻仍無法突破王薔快節奏球風，關鍵第6局遭破形成2：4，最終雙方互保結束這場對抗。

親臨巨港現場觀戰的我國網協副理事長張思敏表示，梁恩碩初生之犢不畏虎，年輕膽識夠且潛力十足，這次汲取經驗就當「繳學費」，相信4年後下屆捲土重來，更加成熟的「小鋼砲」可望更上層樓榮膺奪金重點。

「小鋼砲」梁恩碩不敵中國衛冕者鍍銅。（張思敏提供）