MiLB》張育成、林子偉同日建功 雙雙敲致勝安

張育成。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟今天共有5人出賽，告別打擊低潮的印地安人3A張育成，今戰海盜3A敲安建功，一棒助球隊逆轉奪勝，不過同體系2A的朱立人3支0打擊繳白卷；效力紅襪隊3A的林子偉，今天則揮出1安，也有1分打點進帳。而新人聯盟發展的台灣小將李其峰、王志庭，今天也都有登板投球。

前陣子一度陷入打擊低潮的印地安人3A野手張育成，這兩戰終於找回好手感，繼前役敲出雙安後，今先發游擊手、打第6棒出戰海盜3A，前三個打席都沒能有所表現，還吞下1K，不過張育成把握8局上最後一個打席，敲出中外野平飛一壘安打，送壘上隊友回本壘拿下超前分，最終球隊也靠著他的關鍵安以2：1險勝隊手。

請繼續往下閱讀...

而效力於印地安人2A的朱立人，則是陷入小低潮，連兩戰沒有出現安打，今天迎戰老虎2A，首局上就敲出雙殺打，接下來兩次上來打擊也沒能敲安，此役3打數0安打，打擊率下滑至2成08。

在紅襪3A打拚的林子偉，最近打擊表現則是時好時壞，不過今天與雙城3A交手，3局上在一、三壘有人，揮出安打助球隊率先破蛋，也開啟球隊在這個半局的攻勢，雙城之後雖追回2分，但紅襪在5、7兩局又各拿下2分，拉開兩隊分差，終場就以7：2力剋雙城。

林子偉。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

投手方面，小熊的李其峰後援4.1局，包含一發陽春砲在內被敲出3安，失2分（1分責失），1次保送，並投出了5次三振，本季的自責分率急速下修至4.62，近況相當不錯。

至於皇家的左投王志庭，今天上場後援3局無失分，被敲出3支安打，表現亮眼，本季的自責分率也降到5.12，並收下本季第2次救援成功。