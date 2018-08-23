亞運網球》詹家姊妹搶十大逆轉射日 女雙4強至少銅牌

2018/08/23 13:28

親臨巨港現場觀戰的我國網協副理事長張思敏（中）與詹家姊妹慶功。（張思敏提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達－巨港亞運網球賽事，詹詠然／詹皓晴女雙8強戰上演後來居上逆轉秀，最終歷經「超級搶10」激鬥，終挾4：6、7：5、10：5氣走了年輕的日本組合林恵里奈／内島萌夏，詹家姊妹連續第2屆挺進4強，也為我國至少再添一面銅牌。

台日雙方人馬開賽兩度互破拉鋸，頭號種子雙詹盤末意外失守丟掉首盤，不過兩人從次盤落後發動反撲，不但力挽賽末點，還關鍵回破扳回一城。戰線拉進決勝搶10，雙詹又強力壓制滅火，2：2僵持連下3分拉開差距，最終驚險射日出線。

明天女雙4強戰，大小詹即將對上中國段瑩瑩／王雅繁對決哈薩克艾妮迪諾娃（Gozal Ainitdinova）／丹妮莉娜（Anna Danilina）的勝方，爭奪決賽門票。　

詹詠然與妹妹詹皓晴闖進女雙四強。（詹詠然提供）

我國網協副理事長張思敏（中）與詹家姊妹慶功（張思敏提供）

我國網協副理事長張思敏（中）與詹家姊妹慶功（張思敏提供）

詹家姊妹搶十大逆轉射日，亞運網球女雙4強至少銅牌。（張思敏提供）

詹家姊妹搶十大逆轉射日，亞運網球女雙4強至少銅牌。（張思敏提供）

相關關鍵字： 2018雅加達亞運 亞運 網球 詹詠然／詹皓晴

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