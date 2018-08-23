MLB》簡森連2場挨轟砸鍋 提前歸隊成隱憂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀作客道奇三連戰最終回，歐尼爾（Tyler O'Neill）和德容（Paul DeJong）在比賽後段接力開轟，助紅雀以3：1逆轉完成橫掃，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）歸隊後，連2場挨轟砸鍋吞敗。

紅雀菜鳥佛雷爾提（Jack Flaherty）前5局未被敲安，6局上1出局才挨陽春砲破功，成為紅雀本季第6位投出5局以上無安打的先發。同為二年級生的道奇畢爾勒（Walker Buehler）表現毫不遜色，主投7局送出9K無失分。

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8局上道奇換亞歷山大（Scott Alexander）接手，被歐尼爾擊出追平陽春砲，雙方1：1平手。9局上道奇終結者簡森登板，1出局後被敲安打，德容一棒逆轉，擊出中左外野致勝2分彈，9局下紅雀希克斯（Jordan Hicks）關門，頻頻飆出100英哩以上火球，讓道奇連吞3K結束比賽。

因心臟問題進入傷兵名單的簡森，提前歸隊後出現隱憂，前天9局上登板被對手連兩棒開轟，自2013年後首度被扛「背靠背」全壘打，簡森承擔敗投，今天9局上平手時出場，簡森再度挨轟，是本季第2次連兩場挨轟，本季之前的8個球季，簡森只有一次曾在單季出現2次連兩場挨轟。

紅雀開轟逆轉道奇，三連戰完成橫掃。（USA TODAY Sports）

簡森連2場挨轟砸鍋，吞下本季第5敗。（USA TODAY Sports）