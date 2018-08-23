亞運》黃鈺仁不受控錯失獎牌 總教練蘇泰源：場邊喊到沙啞

台灣選手黃鈺仁（右）在跆拳道男子68公斤級驟死賽中敗給伊朗選手，止步於八強。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕2018年雅加達亞運跆拳道對打項目最終日，由男子68公斤級黃鈺仁出征，八強戰碰上伊朗選手巴赫希卡歐里（Amirmohammad Bakhshikalhori），兩人鏖戰至驟死賽才分勝負，終場黃鈺仁13：15敗北，八強止步，無緣獎牌。總計台灣本屆跆拳道對打項目，進帳1金、1銅。

第二回合結束，黃鈺仁陷入7分落後，直到第三回合才甦醒，靠著一輪猛攻，單回合拿下10分，奇蹟扳平戰局，可惜驟死賽亟欲搶攻，反被對手踢出再見中端攻擊。

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台灣選手黃鈺仁（左）敗給伊朗選手，止步於八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣選手黃鈺仁（左）在跆拳道男子68公斤級驟死賽中吞敗。（特派記者陳志曲攝）

賽後黃鈺仁落寞的蹲在角落，毛巾蓋頭、沉思，他表示，「很懊惱，沒有聽教練的指示，前兩回合太執著於近身攻擊，反而被對手抓到，遭到反擊失分，才會陷入落後。」

黃鈺仁在第三回合打出一記漂亮的旋踢，一口氣追回4分，並在正規賽終了前8秒，利用近身正拳，扳平戰局，士氣大振。

黃鈺仁（右）跆拳道男子68公斤級止步於八強。（特派記者陳志曲攝）

台灣選手黃鈺仁在跆拳道男子68公斤級驟死賽中敗給伊朗選手，止步於八強。（特派記者陳志曲攝）

總教練蘇泰源表示，「我在場邊喊到沙啞，希望能把黃鈺仁拉回來，但他前兩回合不受控，才會陷入苦戰，第三回合恢復水準，但驟死賽又故態復萌。輸得很可惜，黃鈺仁是台灣本屆狀況最佳的男子選手。」