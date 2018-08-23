亞運》「洪荒之力」用盡！傅園慧拿1銀哽咽結束印尼之旅

「洪荒之力」用盡，上屆勇奪2面金牌的傅園慧，本屆僅拿下一面銀牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2016年里約奧運因「洪荒之力」爆紅的中國女子游泳選手傅園慧，在本屆亞運發揮不佳，自己拿手的100公尺仰式決賽中僅以1分00秒35拿下第四，最後僅以一面50公尺仰式泳銀牌結束了自己的雅加達之旅，賽後接受採訪她一度哽咽，直言對不起粉絲，不會為失敗找任何理由。

傅園慧曾在仁川亞運拿下50公尺、100公尺仰式兩金，里約奧運100公尺蝶式游出銅牌爆紅，不過本屆亞運表現卻不盡理想，在50公尺拿下銀牌、100公尺只拿下第四無緣奪牌。

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賽後在接受《央視》訪問時，談到沒能奪下這枚該拿的金牌，傅園慧非常自責：「自我感覺挺對不起大家的，這塊金牌可能對我們中國隊來說還是很穩妥的，按照我們以前來說，我們很少會失去這塊金牌，上一屆我也是拿到了這個項目的金牌，今天也是沒有游好吧。」

談到這次比賽失利的原因，傅園慧一度哽咽，表示自己非常對不起粉絲和觀眾。

「我也不知道，就是一點都游不動，之前的訓練都挺系統的，然後有哮喘的時候也堅持訓練了，我也覺得我這個名次挺難過的，很對不起中國的粉絲和觀眾。」

今年四月她其實就曾因肩傷，在「2018全國游泳冠軍賽」暨亞運會選拔賽的預賽表現失常，爆冷未晉級決賽，但談到是不是之前的腿傷和哮喘，造成自己狀太不佳，傅園慧仍矢口否認是因為受傷才影響成績。

「是會有影響，但是我覺得很多運動員都有傷病，這不是理由，沒游好就是沒游好，這個可能還是實力有所欠缺。」傅園慧落寞地說道，當被問到大概要多久才能將狀態調整回來，她也直截了當的表示，這答案恐怕自己也不知道。

傅園慧本屆在50公尺仰式拿下一面銀牌。（法新社）